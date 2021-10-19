Роскошные платья и стильные костюмы: 15 эффектных образов жены Сергея Тигипко

Алла Зиневич – женщина с отличным чувством стиля, которая умеет подчеркивать достоинства своей фигуры.

На днях бывший вице-премьер Украины, бизнесмен и банкир Сергей Тигипко впервые вышел в свет со своей новой женой – 37-летней Аллой Зиневич, которая руководит фармацевтическим бизнесом, рестораном и буйволиной фермой.

Супруги посетили конкурс красоты "Мисс Украина Вселенная". На светском мероприятии Алла продемонстрировала элегантный аутфит. Она подчеркнула стройную фигуру черным макси-платьем на тонких бретельках с сексуальным декольте. Наряд женщина дополнила массивными серьгами с зелеными каплевидными камнями.

Сергей Тигипко и Алла Зиневич / Instagram Аллы Зиневич

Тигипко был одет в черный смокинг, белую рубашку и черную бабочку. Выглядели супруги гармонично и красиво.

Элегантный лук Зиневич нам так понравился, что мы решили рассмотреть ее образы из Instagram.

Судя по увиденным аутфитам, у Аллы отличное чувство стиля. Она подбирает наряды, которые подчеркивают ее достоинства, и всегда удачно сочетает в луках разные элементы гардероба.

Стройную фигуру Зиневич подчеркнула бежевым платьем длины миди с сексуальным вырезом. Наряд она дополнила туфлями в тон.

Алла Зиневич / Instagram Аллы Зиневич

Деловой аутфит красотка продемонстрировала в белом платье-футляре, надев поверх него желтый жакет. Обута она была в светлые лодочки.

Алла Зиневич / Instagram Аллы Зиневич

Похвасталась Алла интересным образом в экстравагантном жакете со шнуровкой на рукавах и юбке-карандаше со шнуровкой. На талии у нее был черный широкий кожаный пояс.

Алла Зиневич / Instagram Аллы Зиневич

Алла Зиневич / Instagram Аллы Зиневич

Дерзко и сексуально жена Тигипка выглядит в черном кроп-топе с откровенным декольте, который она скомбинировала с плиссированной прозрачной юбкой цвета индиго. Талию Алла подчеркнула черным прозрачным поясом.

Алла Зиневич / Instagram Аллы Зиневич

Позировала женщина на камеру и в романтическом пудровом платье с рюшами на рукавах и подоле. Пикантная зона декольте была расшита цветочными аппликациями. Свой лук она завершила жемчужными украшениями и красивым макияжем.

Алла Зиневич / Instagram Аллы Зиневич

Алла Зиневич / Instagram Аллы Зиневич

Строго, но со вкусом Зиневич выглядит в черном брючном костюме, который дополнила черными туфлями на шпильке и черной сумочкой на цепочке.

Алла Зиневич / Instagram Аллы Зиневич

Любит Алла нарядами подчеркивать свои стройные ноги. Она их продемонстрировала в кремовом платье без бретелек, в розовом платье до колен, в мини-наряде, в белом коротком ажурном платье и в бежевом атласном платье по фигуре.

Алла Зиневич / Instagram Аллы Зиневич

Алла Зиневич / Instagram Аллы Зиневич

Алла Зиневич / Instagram Аллы Зиневич

Алла Зиневич / Instagram Аллы Зиневич

Алла Зиневич / Instagram Аллы Зиневич

Алла Зиневич / Instagram Аллы Зиневич

Выглядит стильно жена Тигипко может и в повседневных джинсах. Их она сочетала с черным кроп-топом с пикантным декольте, накинув сверху черный жакет. На шее у нее был чокер с розой.

Алла Зиневич / Instagram Аллы Зиневич

Роскошным получился лук Аллы в черном топе, плиссированной юбке и жакете, в котором она позировала в гондоле.

Алла Зиневич / Instagram Аллы Зиневич

Сексуально Зиневич выглядела в экстравагантном черном прозрачном наряде, который скомбинировала с черными ботфортами.

Алла Зиневич / Instagram Аллы Зиневич

Сама элегантность Алла в обтягивающем белом платье миди с черным ажурным поясом на талии. На плечи она накинула светлое пальто. Аутфит красотка дополнила леопардовыми перчатками и белыми лодочками на шпильке.

Алла Зиневич / Instagram Аллы Зиневич

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