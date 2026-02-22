Роскошный образ жизни и отдых на дорогих курортах: принцесса Беатрис оказалась в эпицентре скандала с Эпштейном

Принцесса Беатрис / © Associated Press

До того как стать замужней матерью двоих детей, принцесса Беатрис была известна своими постоянными роскошными отпусками, и теперь возникают вопросы о том, кто оплачивал счета за тот шикарный образ жизни, который она вела будучи 20-летней девушкой.

Издание Daily Mail сообщает, что в 2015 году Беатрис взяла отпуск на 17 поездок, во время которых каталась на лыжах в Вербье, веселилась на вечеринках в Сен-Тропе и на Ибице и отдыхала на яхтах в компании самых богатых и знаменитых людей мира. Хотя ее бесконечные отпуска в то время вызывали пристальное внимание, вопросы о том, как Беатрис могла себе позволить эти поездки, в значительной степени остались без ответа.

Принцесса Беатрис / © Associated Press

«Ее зарплата в Sony на тот момент составляла 19 500 фунтов стерлингов (26 250 долларов), чего было явно мало, а ее образ жизни, очевидно, был до смешного чрезмерным», — заявил королевский комментатор Ричард Фицвиллиамс.

«Теперь становится ясно, что сомнительные сделки ее отца, когда он был специальным торговым представителем, и предполагаемая финансовая зависимость ее матери от Джеффри Эпштейна могли сыграть решающую роль в ее роскошной жизни», — добавил он. «Беатрис могла наслаждаться жизнью по полной, — сказал мистер Фицвиллиамс, — но теперь мы задаемся вопросом, за чей счет?».

Принцесса Беатрис и ее отец Эндрю / © Associated Press

Сегодня Беатрис замужем за миллионером, застройщиком Эдоардо Мапелли-Моцци, и у них две дочери: четырехлетняя Сиенна и годовалая Афина, а также сын Эдоардо — Кристофер — от предыдущих отношений, которому Беатрис приходится мачехой.

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо / © Getty Images

