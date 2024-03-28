Россия, Китай и Иран: кто придумывал и распространял сплетни о принцессе Уэльской

Источники в британском правительстве полагают, что Китай, Россия и Иран разжигают дезинформацию о принцессе Уэльской, чтобы дестабилизировать ситуацию в Великобритании.

Высокопоставленные правительственные чиновники опасаются, что враждебные государства стоят за распространением теорий заговора и слухов в социальных сетях, касающихся здоровья принцессы Уэльской.

В прошлую пятницу, 22 марта, супруга принца Уильяма – наследника трона, объявила о своем диагнозе рака. Вскоре премьер-министр Великобритании Риши Сунак вмешался и осудил тех, кто разгоняет теории заговора о принцессе, но даже это не остановило дальнейшие яростные комментарии. Кейт повторно подверглась критике за то, что не раскрыла публично свой диагноз раньше.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Позже выяснилось, что в Уайтхолле растет обеспокоенность тем, что враждебные государственные деятели могут быть причастны к разжиганию яростных нападок на принцессу в социальных сетях. Вот что рассказал ссточник в правительстве изданию The Telegraph:

"Частью образа действий враждебных государств является дестабилизация ситуации – подрывает ли это легитимность наших выборов или других институтов".

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

Это произошло в тот момент, когда Даунинг-стрит готовится объявить о новых санкциях в отношении Китая после волны поддерживаемых государством кибератак против группы высокопоставленных депутатов и коллег. Первые санкции Великобритании против китайских правительственных чиновников были объявлены в 2021 году за «систематические» нарушения прав человека в отношении групп меньшинств. А в прошлом месяце Великобритания ввела волну санкций против китайских компаний, обвиняемых в помощи России в войне с Украиной.

Тем временем принцесса Уэльская с семьей сейчас находится на каникулах в их особняке Анмер-холл в Норфолке. Мы вряд ли увидим Кейт на публичных мероприятиях минимум до лета.

Кейт и Уильям с детьми / Фото: Getty Images

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