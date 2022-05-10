Российская армия убила моего брата: известная украинская модель сообщила о трагедии

Война принесла горе в семью Кристи Пономарь.

Киевлянка Кристи Пономарь покорила мировые подиумы. Она блистает в показах Prada и Givenchy, ее карьера складывается очень успешно. Но, как многие украинцы, Кристи сейчас почти все свои силы тратит на поддержку своей страны. Все записи в ее Instagram начиная c 24 февраля посвящены борьбе нашей страны с широкомасштабным вторжением России.

Вчера Кристи поделилась печальным известием о гибели своего брата.

"Ти мій герой!! Мій брат!!! Герої не вмирають… RUSSIAN arme killed my brother" - написала Кристи.

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