Российская телепередача "Модный приговор" приостановила съемки

Съемки приостановили из-за закрытия фэшн-магазинов.

Российская телепередача "Модный приговор" приостанавливает съемки из-за закрытия модных магазинов в стране. Об этом ведущий Александр Васильев заявил изданию "Комсомольская правда".

"Одна из главных причин - закрытие на территории России всех модных магазинов, которые привозили нам товар с Запада, и невозможность переодеть героинь. Программу с производства не сняли. Но мы записали так много выпусков в запас, что их еще не показали", - рассказал телеведущий.

Сам Васильев тем временем уехал во Францию.

Напомним, компания по производству косметики и парфюмерии L'oreal закрывает в РФ свои магазины и онлайн-магазины в ответ на вторжение России в Украину.

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