Российские блогеры требуют от Цукерберга 1 млрд долларов

Блогеры РФ требуют от Meta выплатить им компенсацию и публично извиниться.

Совет блогеров при Совете федерации РФ написал претенциозное письмо к компании Meta, в котором требует компенсацию в размере 1 млрд долларов в пользу пользователей Instagram, потерявших свои доходы из-за блокировки соцсети.

Кроме того, блогеры отметили, что компания Цукерберга должна публично извиниться за это перед гражданами России.

Об этом сообщила учредительница совета блогеров РФ Валерия Рытвина. Видео ее выступления опубликовали в телеграм-канале "Боже, какое кончено".

По ее словам, эту компенсацию они используют в поддержку физических и юридических лиц, которые понесли ущерб в результате "противоправных действий Meta Platforms Inc".

В чем именно состоит противоправность действий компании Meta, не уточняется. А в случае невыплаты компенсации, по словам Рытвиной, они подадут в суд.

Российские блогеры указали сумму в размере $1 млрд долларов потому, что именно такую сумму раньше компания Meta должна была компенсировать австралийским медиа, чьи публикации удалили в Facebook.

Компания Meta пока не отреагировала на заявление российских блогеров.

Напомним, 14 марта в России был закрыт доступ пользователей к социальной сети Instagram. Об этом сообщили российские информагентства со ссылкой на официальную рассылку сообщений Роскомнадзора через портал госуслуг.

Согласно заявлению Роскомнадзора, доступ к социальной сети ограничен в связи с распространением в ней призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих.