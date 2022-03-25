Российские хозяйки жалуются на подорожание порошка для стирки

В РФ выросли цены на моющие средства.

После вторжения России в Украину многие мировые бренды ушли с российского рынка. Из-за этого на многие товары, в том числе и на моющие средства, взлетели цены. Российские хозяйки это ощутили.

Блогер из России пожаловалась подписчикам в Instagram, что раньше она могла стирать одну вещь, а сейчас, когда подорожал порошок, она в целях экономии собирает много грязных вещей, чтобы закинуть полную стиральную машинку.

"Раньше я могла себе позволить закинуть в стирку одну вещь постирать, если прям очень нужно. Щас копила две недели, чтобы забить под отказ. Ибо нынче дорого стирать.

Такое ощущение, что некоторые люди на Северном полюсе живут. Они спрашивают, а почему стирать дорого? Зайдите в магазин посмотрите, сколько теперь стиральный порошок стоит", - пожаловалась женщина.

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