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Российские орки воюют в украденных туфлях и подбрасывают в наши дома изношенные берцы (фото)

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Российские орки воюют в украденных туфлях и подбрасывают в наши дома изношенные берцы (фото)

Обувь российских военных

"Вторая армия мира" профессионально "демилитаризирует" Украину в туфлях.

Такие кадры можно увидеть в соцсетях сегодня. На снимке запечатлен российский солдат, одетый в военную форму и обутый в черные кожаные туфли, совсем не пригодные для такой деятельности, как война. 

Впрочем, скорее всего, российский солдат просто переобулся в чью-то обувь, украв ее у украинцев. Один из жителей Бучи, который побывал в своем доме в Киевской области после того, как его освободили от оккупантов, поделился с нами своей находкой. Он нашел на пороге своего дома пару обуви российских военных. 

Обувь российских военных / ©
Обувь российских военных

Рваные, стоптанные ботинки ему оставили, прихватив взамен его личную обувь. Видимо, у россиян все так плохо с обмундированием, что они пытаются найти замену той обуви, которую им выдали на родине. До такого состояния сапоги вряд ли могли сноситься после месяца носки даже в местах самых активных боевых действий.

Обувь российских военных / ©
Обувь российских военных

Напомним, ранее мы рассказывали, как во время зачистки Иванковского района Киевской области нашли тапки российских оккупантов, сделанные своими руками из куска дерева. Украинцы посмеялись над находкой в комментариях и назвали ее российским импортозамещением.

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