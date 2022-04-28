Российские орки воюют в украденных туфлях и подбрасывают в наши дома изношенные берцы (фото)

"Вторая армия мира" профессионально "демилитаризирует" Украину в туфлях.

Такие кадры можно увидеть в соцсетях сегодня. На снимке запечатлен российский солдат, одетый в военную форму и обутый в черные кожаные туфли, совсем не пригодные для такой деятельности, как война.

Впрочем, скорее всего, российский солдат просто переобулся в чью-то обувь, украв ее у украинцев. Один из жителей Бучи, который побывал в своем доме в Киевской области после того, как его освободили от оккупантов, поделился с нами своей находкой. Он нашел на пороге своего дома пару обуви российских военных.

Обувь российских военных

Рваные, стоптанные ботинки ему оставили, прихватив взамен его личную обувь. Видимо, у россиян все так плохо с обмундированием, что они пытаются найти замену той обуви, которую им выдали на родине. До такого состояния сапоги вряд ли могли сноситься после месяца носки даже в местах самых активных боевых действий.

Обувь российских военных

Напомним, ранее мы рассказывали, как во время зачистки Иванковского района Киевской области нашли тапки российских оккупантов, сделанные своими руками из куска дерева. Украинцы посмеялись над находкой в комментариях и назвали ее российским импортозамещением.

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