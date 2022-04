Российский олигарх о войне и санкциях: "Чиновники в шоке, их дети не поедут на Средиземное море"

Основатель "Тинькофф-банка" Олег Тиньков выступил с осуждением войны России в Украине. В довольно, надо признать, своеобразной манере.

Последнее время все чаще звучат дискуссии о "не таких русских", которые якобы против войны и очень поддерживают Украину. Но практика показывает, что практически у всех "хороших русских", которые осуждают агрессию своей страны, есть для этого личная мотивация, как правило, не связанная с гуманизмом и бескорыстной любовью к Украине.

Бывший миллиардер Олег Тиньков, который сильно обеднел за последний год, выступил с осуждением войны в Украине еще в конце февраля. Но это не спасло его от попадания в санкционный список Великобритании уже в марте. Позднее часть санкций все-таки сняли. Бизнесмену разрешили въезд в Великобританию, а его яхтам и самолетам не грозит арест. У Тинькова есть 77-метровая яхта-ледокол La Datcha, которая оценивается в 110 миллионов долларов.

Но, видимо, часть санкций все же мешает Тинькову жить, поэтому он выступил еще раз на ту же тему, и, как это обычно бывает у россиян, с довольно странным посылом:

"Я не вижу ни ОДНОГО бенефициара этой безумной войны! Гибнут невинные люди и солдаты. Генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них говно-армия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране говно и погрязло в непотизме, холуйстве и чинопочитании? Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества... конечно, есть дебилы, рисующие Z, но дебилов в любой стране 10%. 90% россиян ПРОТИВ этой войны! Dear “collective West” please give Mr.Putin a clear exit to save his face and stop this massacre. Please be more rational and humanitarian"

В конце своего поста Тиньков призывает "коллективный Запад" быть гуманнее и рациональнее и позволить Путину, остановив бойню, сохранить лицо.

Довольно странный посыл, не находите?

Прямо даже жалко становится российских олигархов, их отчаянные попытки усидеть сразу на всех стульях развивают в них невероятную гибкость и проворство, но, как правило, приводит к обратным результатам - они становятся изгоями сразу везде.