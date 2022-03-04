Россию исключили из Международного кинофестиваля в Торонто

Международный кинофестиваль в Торонто в этом году не будет приглашать представителей России, увеличив представительство Украины.

Об этом заявил оргкомитет фестиваля, пишет Укринформ.

"Международный кинофестиваль в Торонто прекращает участие киноорганизаций и СМИ, поддерживаемых российским государством, а также российских культурных послов и делегаций, связанных с Фестивалем.

Воплощая это, мы попытаемся усилить голоса украинских и независимых российских кинопроизводителей, которые продолжают углублять наше понимание конфликта в регионе", - говорится в распространенном сообщении.

Организаторы фестиваля заявили, что "выступают против российского вторжения в Украину". "Мы надеемся на скорый возврат к миру и стабильности в регионе и выражаем свою поддержку народу Украины и тем жителям России, которые выступают против этого нападения", - заверили организаторы.

Международный кинофестиваль в Торонто проходит ежегодно в начале сентября. И в 2022 году пройдет в 47-й раз.