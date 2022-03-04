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Россию исключили из Международного кинофестиваля в Торонто

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Россию исключили из Международного кинофестиваля в Торонто

Кинофестиваль в Торонто / Associated Press

Международный кинофестиваль в Торонто в этом году не будет приглашать представителей России, увеличив представительство Украины.

Об этом заявил оргкомитет фестиваля, пишет Укринформ.

"Международный кинофестиваль в Торонто прекращает участие киноорганизаций и СМИ, поддерживаемых российским государством, а также российских культурных послов и делегаций, связанных с Фестивалем.

Воплощая это, мы попытаемся усилить голоса украинских и независимых российских кинопроизводителей, которые продолжают углублять наше понимание конфликта в регионе", - говорится в распространенном сообщении.

Организаторы фестиваля заявили, что "выступают против российского вторжения в Украину". "Мы надеемся на скорый возврат к миру и стабильности в регионе и выражаем свою поддержку народу Украины и тем жителям России, которые выступают против этого нападения", - заверили организаторы.

Международный кинофестиваль в Торонто проходит ежегодно в начале сентября. И в 2022 году пройдет в 47-й раз.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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