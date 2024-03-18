Роуз Хэнбери: кто она такая и почему ей приписывают роман с мужем принцессы Уэльской

40-летняя британская бывшая модель, а ныне маркиза Чолмондели, много лет дружит с принцем Уильямом и является подругой его жены принцессы Кейт. И, стоит отметить, принцу Уэльскому не впервые приписывают роман с этой дамой.

Слухи о якобы романтической связи Уильяма и Роуз появились после того, как британский королевский дворец перестал что-либо рассказывать о состоянии здоровья принцессы Кэтрин, а на публике ее видели в последний раз еще на Рождество в 2023 году.

Согласно одной из конспирологических теорий Кейт ушла от Уильяма из-за того, что он закрутил роман с ее подругой Роуз.

Роуз Хэнбери / Фото: Getty Images

Откуда начались сплетни



Все благодаря Стивену Колберту, который упомянул об этом в своем "Позднем шоу со Стивеном Колбертом" - американском ночном ток-шоу на канале CBS.

"Королевство взволновано исчезновением Кейт Миддлтон. Что ж, теперь интернет-сыщики предполагают, что отсутствие Кейт может быть связано с романом ее мужа и будущего короля Англии Уильяма", - сказал в эфире Стивен. И понеслось. Огромное количество мемов в соцсетях и бесконечное количество сплетен о личной жизни принца Уильяма и "трагедии" Кейт.

Кстати, первые слухи о том, что принц Уильям не верен супруге появились еще в 2019 году и тогда Роуз Хэнбери также была замешана в этой истории. Официально информация подтверждена не была.

Отношения Кейт и Роуз

На самом деле Роуз Чолмондели со своим мужем Дэвидом Чолмондели живут неподалеку от Уэльских в Норфолке в историческом особняке Хоутон-холле. Они не просто соседи, но и подруги. А значит и видятся в приватной семейной обстановке часто. В августе прошлого года писали, что принцесса Кейт тайно повеселилась на вечеринке Роуз без принца Уильяма.

Принцесса Уэльская c маркизой Чолмондели / Фото: Getty Images

Роуз на официальных мероприятиях королевской семьи

Даму видели на коронации короля Чарльза III, а ее сын лорд Оливер был почетным пажем монарха. Она также посещала похороны королевы Елизаветы II в 2022-м и принца Филиппа в 2021 годах.

Роуз Хэнбери на коронации короля Чарльза III / Фото: Getty Images

А вместе с принцессой Уэльской маркиза Чолмондели является покровительницей благотворительной организации "Детские хосписы Восточной Англии".

Напомним, ранее мы рассказывали, с кем встречался принц Уильям до Кейт Миддлтон.

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