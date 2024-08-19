Royal Lodge: как выглядит особняк принца Эндрю из которого его никак не может выселить король Чарльз

Король Чарльз III уже давно мечтает о том, чтобы его младший брат принц Эндрю освободил Royal Lodge в Виндзоре и переехал в коттедж Фрогмор, где раньше жили принц Гарри и Меган Маркл.

Что же это за особняк такой, откуда принца Эндрю, любимого сына королевы Елизаветы II, монарху никак не удается выдворить?

Принц Эндрю / Фото: Associated Press

Royal Lodge — это дом , являющийся памятником архитектуры II категории, в Большом парке Виндзор в Беркшире. Нынешнее строение датируется 19 веком и было расширено в 1930-х годах для тогдашнего герцога Йоркского, будущего короля Георга VI, его супруги Елизаветы Боуз-Лайон и двоих дочерей – принцесс Елизаветы и Маргарет.

Поместье Royal Lodge в Виндзоре и принцессы Елизавета и Маргарет / Фото: Getty Images

Его центральная часть состоит из трех этажей с двухэтажными крыльями, в общей сложности около 30 комнат, включая семь спален. Королевская часовня Всех Святых была построена на территории в 1820-х годах.

В 1931 году король Георг V предоставил Royal Lodge герцогу и герцогине Йоркским (позднее королю Георгу VI и королеве Елизавете ) в качестве загородного поместья. После смерти мужа короля Георга VI в 1952 году королева-мать Елизавета продолжала использовать дом в качестве одной из своих загородных до самой своей смерти. Умерла она в Royal Lodge 30 марта 2002 года, рядом с ней были ее дочь, королева Елизавета II и племянница Маргарет Родс.

Королева-мать Елизавета позирует на территории Royal Lodge в Виндзоре, 26 августа 1946 года / Фото: Associated Press

В августе 2003 года принц Эндрю, герцог Йоркский, средний сын королевы Елизаветы II, получил от Crown Estate договор аренды на 75 лет.

Согласно данным Wikipedia договор аренды предусматривает, что принц не может получать финансовую выгоду от любого увеличения стоимости собственности, поскольку право собственности принадлежит Crown Estate. Право аренды может быть передано только его вдове или его двум дочерям, принцессе Беатрис и принцессе Евгении или трасту, созданному исключительно в их интересах. Если принц расторгает договор аренды, собственность возвращается Crown Estate.

В 2008 году к Эндрю переехала его бывшая жена Сара, герцогиня Йоркская, снова разделив дом с герцогом Йоркским. А в 2018 году здесь состоялся свадебный банкет младшей дочери Сары и Эндрю - принцессы Евгении.

Свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка / Фото: Associated Press

В 2023 году появились сообщения о том, что король Чарльз должен был сократить ежегодный грант Эндрю, что потенциально сделало бы его неспособным оплачивать текущие расходы поместья, и вместо этого ему предложили меньший по размеру коттедж Фрогмор с пятью спальнями. А недавно стало известно, что монарх принял решение уволить частную охранную команду принца Эндрю из десяти человек в особняке Виндзор и таким образом заставить младшего брата покинуть Royal Lodge. Но пока безуспешно.

Поместье Royal Lodge в Виндзоре / Фото: Getty Images

Король же стремится получать коммерческий доход от особняка, как только он сможет выселить брата.

Читайте также: