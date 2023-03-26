Рожать уже скоро: фото беременной принцессы Евгении попало в Сеть

Но недавно 33-летняя принцесса совершила рабочую поездку в Гонконг. Евгения позировала вместе с дизайнером Салони Лодхой на совместном снимке, которым та поделилась в своем Instagram.

Одета беременная принцесса Йоркская была в платье от This is Whistles за 182 доллара с анималистическим принтом, которое подчеркнуло ее заметно округлившийся живот. Через плечо у Ее Высочества висела черная сумка на тонком ремешке от Louis Vuitton. Напомним, Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк ранее заявляли, что их второй ребенок, пол которого еще не известна публике, должен родиться летом.

"Несколько дней в Гонконге. Было приятно увидеть столько друзей после долгого перерыва и город, полный творческой энергии и хорошего настроения", - написала в подписи к фото дизайнер.

Принцесса Евгения в Гонконге / Фото: instagram.com/salonilodha

Напомним, принцесса Евгения недавно отмечая День матери в Великобритании публиковала в своем Instagram милое фото подросшего сына Августа. Мальчику в феврале исполнилось два года.

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