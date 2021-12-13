Рождественская открытка Кембриджей: поклонники рассмотрели романтический момент в кадре

На прошлой неделе герцог и герцогиня Кембриджские поделились своей праздничной открыткой, фото было сделано во время отпуска семьи в Иордании в 2021 году.

На фото Кембриджи позируют на фоне пустынного пейзажа со своими детьми: Джорджем, Шарлоттой и маленьким Луи. Все они одеты в легкие и нейтральные вещи, подобранные в одном стиле. Кейт в длинном платье, ее муж Уильям в такого же цвета футболке-поло и светлых шортах, старший сын Джордж в камуфляжной футболке и шортах, а Шарлотта и Луи в синих нарядах.

Поклонники королевской пары пришли в восторг от такой теплой семейной открытки. А пользователи соцсетей не только отметили удивительное сходство принцессы Шарлотты с ее прабабушкой королевой Елизаветой II, но и то, как Кейт положила руку на колено Уильяму, а он свою руку - на ее колено.

Герцог и герцогиня Кембриджские с детьми / Getty Images

В последнее время Кэтрин и Уильям все чаще демонстрируют на публике чувства друг к другу. Кто-то говорит, что пара просто следует примеру принца Гарри и герцогини Меган, которые всегда держатся за руки и обнимаются на публике. Но, скорее всего, дело совсем не в этом. На снимках, которые были сделаны Крисом Флойдом в честь десятой годовщины свадьбы пары, они также нежно держали за руки друг друга.

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