Рождественская речь королевы: где посмотреть и о чем расскажет Елизавета II

Королева Елизавета II отменила поездку на Рождество в Сандрингем, но рождественская речь Ее Величества выйдет в запланированное время.

Обычно речь королевы транслируется накануне Рождества – 24 декабря. О чем же будет говорить монарх в этом году?

Скорее всего, Елизавета II вспомнит о том, каким был год для Великобритании и стран Содружества, расскажет о последствиях пандемии, о смерти ее дорогого мужа принца Филиппа и снова поблагодарит сотрудников NHS за их усилия на протяжении всей пандемии.

Рождественское выступление королевы будет транслироваться одновременно на BBC One, ITV, Sky One и Sky News. Вы также сможете послушать его на BBC Radio Four и на BBC iPlayer, а позже запись будет загружена на веб-сайт королевской семьи.

Королева Елизавета II / Associated Press

Напомним, в этом году королева Елизавета II уже во второй раз проведет Рождество и праздники в Виндзоре. Впервые за 33 года это произошло в прошлом году, в разгар пандемии, и вот сейчас монарх также отменила поездку, заявив, что это было ее личное решение в целях безопасности.

