Рождественская речь короля: о чем говорил Чарльз III в своем первом обращении к нации

В день Рождества по всей стране транслировалась первая рождественская речь короля. В самом начале речи Чарльз вспомнил о Ее Величестве, которая умерла в сентябре в возрасте 96 лет. Обращение было записано в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, где похоронены королева Елизавета II и принц Филипп. Именно здесь в сентябре проходила служба по королеве.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

"Я стою здесь, в этой изысканной часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, так близко к тому месту, где моя любимая мать, покойная королева, покоится с моим дорогим отцом", - начал свою речь 74-летний король.

"Я вспоминаю о глубоко трогательных письмах, открытках и сообщениях, которые многие из вас отправляли мне и моей жене, и я не могу отблагодарить вас за любовь и сочувствие, которые вы проявили ко всей нашей семье. Рождество — особенно тяжелое время для всех нас, кто потерял близких. Мы чувствуем их отсутствие в каждый знаковый период времени и вспоминаем их в каждой заветной традиции", - сказал Чарльз III.

Далее король продолжил: "Во всеми любимой песне "О маленький городок Вифлеем" мы поем о том, как "на твоих темных улицах сияет вечный свет". Вера моей матери в силу этого света была неотъемлемой частью ее веры в Бога, а также ее веры в людей, и я разделяю ее всем своим сердцем. Касаться с добротой и состраданием жизни других и излучать свет в окружающий их мир. В этом суть нашего сообщества и сама основа нашего общества", - сказал монарх.

Рождественская речь Чарльза стала первой за 70 лет, которую произнес именно король. Впервые такая традиция появилась благодаря прадеду Чарльза - королю Георгу V, который произнес первое в истории королевское рождественское обращение в Великобритании и использовал относительно неиспробованное тогда еще радио. Речь была произнесена в Сандрингеме, в 1932 году.

Королеве же выпал шанс провести первую телевизионную рождественскую трансляцию в 1957 году. В течение 70-летнего периода ее правления рождественское обращение стало хроникой ее жизни и жизни нации.

Королева Елизавета II в 1957 году / Фото: Getty Images

А вот так выглядело последнее послание королевы Елизаветы II на Рождество в 2021 году.

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