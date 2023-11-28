Рождественская традиция Кейт: принцессу Уэльскую видели на шопинге

Говорят, у принцессы Уэльской это своего рода традиция перед Рождеством. В королевской семье есть традиция открывать подарки в канун Рождества, и это должен быть какой-то шутливый подарок, не очень дорогой и обязательно забавный. За такими подарками принцесса ходит в магазин The Range. Это известный дисконтный магазин, известный своими уникальными подарками, которые вы не найдете больше нигде, пишет express.

Одна из посетительниц как-то встретила там Кейт с детьми – принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. Кэтрин держалась строго и не шла на уступки в то время, как ее дети капризничали и требовали купить всякие мелочи. Это было давно, в 2018 году, тогда Джордж и Шарлотта были еще маленькими. "Шарлотта тогда капризничала и садилась на пол, а ее мать сказала ей: "Вставай, куколка". А Джорджа интересовала какая-то "слизь динозавра", но ее не было в списке покупок, а Кейт не отреагировала на каприз сына", - вспоминает женщина.

Принцесса Уэльская с семьей на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве / Фото: Associated Press

Есть забавная история о подарках в королевской семье. В 2015 году принц Гарри подарил своей покойной бабушке, королеве Елизавете II , шапочку для душа с надписью: "Ain't life b***h". А Кейт и Уильям подарили в тот год Гарри набор "Вырасти свою собственную девушку", как бы намекая, что ему пора бы найти себе пару. Спустя год Гарри встретил Меган Маркл. Кто бы знал, что эта встреча кардинально изменит жизнь принца и он будет враждовать с членами королевской семьи.

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