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Рождественская традиция принцев Уильяма и Гарри, которая внезапно прервалась: о чем идет речь

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
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Рождественская традиция принцев Уильяма и Гарри, которая внезапно прервалась: о чем идет речь

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Getty Images

Братья проводили за этим занятием каждый год на Рождество включительно до 2016 года.

Ныне враждующие братья обычно начинали праздничный сезон в Сандрингеме вместе с другими членами королевской семьи, принимая участие в благотворительном футбольном матче с друзьями и сотрудниками поместья.

Уильям и Гарри обычно играли в противоборствующих командах в игре, которая проходила на поле напротив дома пэра Тори лорда Гревилла Ховарда. Но, как пишет express, эта традиция внезапно оборвалась в 2016 году, когда ни один из братьев не появился на матче, несмотря на то, что оба были приглашены.

Принцы Уильям и Гарри на матче в 2015 году / © Getty Images
Принцы Уильям и Гарри на матче в 2015 году / Фото: Getty Images

Сообщается, что принц Уильям провел то Рождество 2016 года в Беркшире с семьей своей жены Кейт и их детьми, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.  С тех пор их футбольная традиция в канун Рождества не возобновилась, и из-за разногласий между принцами и, похоже, она вряд ли вернется.

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Дата публикации
Просмотры
477
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