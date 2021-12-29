Рождественские пантомимы: как принцессы Елизавета и Маргарет принимали участие в спектаклях

Недавно все обсуждали талант герцогини Кембриджской играть на фортепиано.

Но не только Кэтрин в королевской семье обладает какими-то талантами. В юные годы нынешняя королева Елизавета II, а тогда просто принцесса Елизавета и ее младшая сестра принцесса Маргарет принимали участие в королевской пантомиме, которая показывалась зрителям в канун Рождества.

Принцессы Елизавета и Маргарет / Getty Images

Пантомиму "Аладдин" показывали в Виндзорском замке. Рождественские пантомимы исполнялись в Виндзоре между 1941 и 1944 годами, первой из которых была "Золушка", в которой обе принцессы играли главные роли.

Принцессы Елизавета и Маргарет / Getty Images

Пантомимы были поставлены в Зале Ватерлоо и были написаны и спродюсированы Хьюбертом Таннаром, директором Королевской школы в Большом Виндзорском парке, пишет rct.uk.

Принцесса Маргарет / Getty Images

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Среди исполнителей ролей были также местные дети (некоторые эвакуированные) и друзья принцесс, которым время от времени помогал обслуживающий персонал, базирующийся в районе Виндзора. Публика всегда была восторженной, и все деньги, вырученные от вступительного взноса, шли в Фонд шерсти на поставку трикотажной шерсти для изготовления одеял для вооруженных сил.

Принцессы Елизавета и Маргарет / Getty Images

Принцесса Елизавета с особым трепетом относилась к этим постановкам, так как иногда их приходил посмотреть принц Филипп, ее будущий муж, в которого принцесса уже тогда была влюблена.

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