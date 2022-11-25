Рождественские традиции королевы: какие обязанности возьмет на себя король Чарльз III

В британской королевской семье уже потихоньку готовятся к рождественским праздникам. Король Чарльз III в этом году впервые будет главенствовать на праздничной службе, и, вероятно, по традиции члены семьи отправятся на празднование в Сандрингем.

Королева Елизавета II очень любила Рождество. И этот год станет особенно важным для членов ее семьи и, в частности, для короля Чарльза. Ему предстоит продолжить те традиции, которых придерживать его дорогая мать.

Принц Чарльз и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Перед своей кончиной в сентябре королева Елизавета II подарила несколько рождественских елок из своего Виндзорского поместья. Это традиция, заложенная в 1937 году ее отцом, королем Георгом VI, и теперь эту роль возьмет на себя Чарльз, сообщает Hello!

Каждое Рождество королева жертвовала деньги нескольким благотворительным организациям в Виндзоре, а также ежегодно дарила рождественские елки Вестминстерскому аббатству, собору Святого Павла, собору Святого Джайлса и церкви Канонгейт-Кирк в Эдинбурге. Церкви и школы в районе Сандрингема также получали дерево от Ее Величества.

Продолжая еще одну традицию своего отца, короля Георга VI, и своего деда, Георга V, королева также угощала своих сотрудников рождественскими пудингами. И новоиспеченному королю предстоит продолжить эту традицию.

Известно, что около 1500 рождественских пудингов, оплаченных королевой через Тайный кошелек, были розданы сотрудникам дворцов, сотрудникам придворного почтового отделения и дворцовой полиции. К каждому пудингу прилагалась поздравительная открытка от королевы и герцога Эдинбургского.

Скорее всего, теперь такие подарки будет делать Чарльз и его супруга - королева Камилла.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

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