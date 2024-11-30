Рождественский концерт принцессы Кейт: стало известно, кто приедет поддержать супругу принца Уильяма

Ожидается, что Миддлтоны окажут искреннюю поддержку своей дочери, принцессе Уэльской, во время ее ежегодного концерта, который является ежегодной традицией, инициированной Кейт, демонстрирует ее преданность празднованию праздничного духа и благотворительным начинаниям.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Концерт Together at Christmas станет первым праздничным событием в календаре Кейт после завершения ею профилактической химиотерапии от рака в сентябре этого года. Кэтрин проводит ежегодное мероприятие с 2021 года, чтобы чествовать людей, которые поддерживают нуждающихся.

Кэрол и Майкл Миддлтон на концерте Together at Christmas / Фото: Getty Images

Кэрол и Майкл уже посещали мероприятие в 2021 и 2022 годах, чтобы продемонстрировать свою поддержку дочери. Сестра Кейт, Пиппа и ее муж Джеймс Мэтьюз, а также брат Джеймс Миддлтон также посещали мероприятие в предыдущие годы и, ожидается, что посетят и в этом году.

Пиппа Миддлтон с мужем Джеймсом на концерте Together at Christmas / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы уже писали, где проведут праздники Кейт и Уильям Уэльские.

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