Рождественский концерт принцессы Кейт: стало известно, кто приедет поддержать супругу принца Уильяма

Родители принцессы Кейт – Кэролл и Майкл Миддлтон собираются посетить рождественский концерт Together at Christmas, который состоится 6 декабря в Вестминстерском аббатстве.
Ожидается, что Миддлтоны окажут искреннюю поддержку своей дочери, принцессе Уэльской, во время ее ежегодного концерта, который является ежегодной традицией, инициированной Кейт, демонстрирует ее преданность празднованию праздничного духа и благотворительным начинаниям.
Концерт Together at Christmas станет первым праздничным событием в календаре Кейт после завершения ею профилактической химиотерапии от рака в сентябре этого года. Кэтрин проводит ежегодное мероприятие с 2021 года, чтобы чествовать людей, которые поддерживают нуждающихся.
Кэрол и Майкл уже посещали мероприятие в 2021 и 2022 годах, чтобы продемонстрировать свою поддержку дочери. Сестра Кейт, Пиппа и ее муж Джеймс Мэтьюз, а также брат Джеймс Миддлтон также посещали мероприятие в предыдущие годы и, ожидается, что посетят и в этом году.
Напомним, ранее мы уже писали, где проведут праздники Кейт и Уильям Уэльские.
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