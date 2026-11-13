Рождественский концерт принцессы Кейт: стали известны подробности королевского мероприятия

Рождественский концерт принцессы Уэльской / © Associated Press

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Ежегодный рождественский концерт Together at Christmas (полное название — Royal Carols: Together at Christmas), организуемый принцессой Уэльской Кэтрин в Вестминстерском аббатстве, является важной современной традицией британской королевской семьи.

Принцесса Уэльская инициирует мероприятие при поддержке Королевского фонда (The Royal Foundation), а проходит он в Вестминстерском аббатстве, где в 2011 году состоялась свадьба Кейт и принца Уильяма.

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Рождественский концерт принцессы Уэльской / © Associated Press

Рождественская служба проводится уже шестой год, призвана подчеркнуть важность любви, доброты и заботы друг о друге. В числе прихожан будут люди, сыгравшие важную роль в поддержке других членов своих общин.

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В программе — традиционная и современная рождественская музыка, а также чтения и выступления специальных гостей.

В рамках акции «Пятнадцать рождественских служб вместе» также пройдут общественные службы с исполнением рождественских гимнов по всей Великобритании, от Шетландских островов до Девона, пишет Independent.

Рождественский концерт принцессы Уэльской / © Associated Press

В 2025 году принцесса вместе с принцем Уэльским и их тремя детьми присутствовала на службе в Вестминстерском аббатстве, посвященной любви во всех ее проявлениях. Организаторы тогда заявили, что Кейт хотела особо отметить и поблагодарить людей по всей стране, которые проявляют любовь в своих сообществах, способствуя созданию более сплоченного и взаимосвязанного общества.

Кандидатуры гостей для участия в ежегодной службе выдвигаются лордами-наместниками со всей Великобритании и благотворительными организациями, связанными с членами королевской семьи. Трансляция концерта будет вестись на каналах ITV1 и ITVX в канун Рождества и утром в Рождество.

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