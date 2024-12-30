Рождественский образ принца Джорджа подбирали под лук его матери принцессы Кейт: поклонники заметили интересную деталь

11-летний сын принцессы Уэльской и принца Уильяма – принц Джордж – вместе с семьей был на службе в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме в рождественское утро.
В тот день принц Джордж был одет в элегантный костюм для праздничного случая, соответствующий образу его младшего брата Луи и отца принца Уильяма. Джордж надел темно-синее пальто, брюки и зеленый галстук в клетку, который, как заметили многие королевские поклонники, отлично подходил к шарфу его матери, принцессы Кейт.
"Если посмотреть на галстук принца Джорджа, то он, похоже, подходит к шарфу его мамы".
"Обожаю галстук принца Джорджа, он подходит к шарфу принцессы Кэтрин".
Поклонники королевской семьи не только заметили, насколько галстук Джорджа похож на шарф его мамы, но и поспешили прокомментировать, насколько вырос принц Джордж за этот год, пишет express.co.uk.
Напомним, сейчас принц Джордж занимает второе место на престол после своего отца принца Уильяма, который станет королем после смерти короля Чарльза III.
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