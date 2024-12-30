Рождественский образ принца Джорджа подбирали под лук его матери принцессы Кейт: поклонники заметили интересную деталь

11-летний сын принцессы Уэльской и принца Уильяма – принц Джордж – вместе с семьей был на службе в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме в рождественское утро.

В тот день принц Джордж был одет в элегантный костюм для праздничного случая, соответствующий образу его младшего брата Луи и отца принца Уильяма. Джордж надел темно-синее пальто, брюки и зеленый галстук в клетку, который, как заметили многие королевские поклонники, отлично подходил к шарфу его матери, принцессы Кейт.

Принцесса Кейт и королева Камилла / Фото: Getty Images

"Если посмотреть на галстук принца Джорджа, то он, похоже, подходит к шарфу его мамы".

"Обожаю галстук принца Джорджа, он подходит к шарфу принцессы Кэтрин".

Поклонники королевской семьи не только заметили, насколько галстук Джорджа похож на шарф его мамы, но и поспешили прокомментировать, насколько вырос принц Джордж за этот год, пишет express.co.uk.

Принц Джордж / Фото: Getty Images

Напомним, сейчас принц Джордж занимает второе место на престол после своего отца принца Уильяма, который станет королем после смерти короля Чарльза III.

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