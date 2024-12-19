Рождественскую открытку Меган и Гарри сравнивают с популярным фото принцессы Дианы

Рождественская открытка принца Гарри и Меган Маркл с их детьми – Арчи и Лилибет – напомнила многим королевским поклонникам фото принцессы Дианы с ее сыновьями. А именно, какой теплой была связь Дианы с ее мальчиками – принцами Уильямом и Гарри.

Покойная принцесса Уэльская Диана сломала королевский шаблон своим способом воспитания принца Уильяма и принца Гарри. Она брала сыновей с собой в королевские туры в младенчестве и водила их в любимые детские места, такие как тематические парки и McDonald's, когда они подросли, и знакомила их с реальными проблемами, включая бездомность, через благотворительные организации, которые она поддерживала.

Рождественская открытка Меган и Гарри, фото: Archewell foundation

Это то самое фото, с которым сравнивают снимок Сассекских. На нем принцесса Диана обнимает своих сыновей на палубе яхты Britannia в Торонто, 23 октября 1991 года. Принцесса одета в костюм от Moschino.

Принцесса Диана обнимает своих сыновей принца Уильяма и принца Гарри на палубе яхты Britannia в Торонто, 23 октября 1991 года. Принцесса одета в костюм от Moschino / Фото: Getty Images

Тактильный подход Дианы к людям также распространялся на ее публичные проявления привязанности к ее мальчикам. Меган и Гарри, похоже, придерживаются таких же тактильных правил в отношении своих детей.

Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри / Фото: Getty Images

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