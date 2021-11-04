Рождество для королевы: какие планы у Елизаветы II и приедет ли монарх в Сандрингем

Рождество для королевы: какие планы у Елизаветы II и приедет ли монарх в Сандрингем

Королева Елизавета II, согласно рекомендациям ее врачей, сейчас отдыхает от работы и может выполнять лишь некоторую бумажную работу и проводить онлайн-аудиенции. Но впереди грядут рождественские праздники, во время которых монарх обычно была очень активна.

Рождество в 2021 году станет особенным для Ее Величества, поскольку это будет первое Рождество, которое королева проведет без своего супруга принца Филиппа, скончавшегося в апреле 2021 года.

По данным Daily Mirror, 95-летняя Елизавета II планирует принять членов своей семьи в Сандрингеме после того, как в прошлом году провела рождественские праздники в изоляции в Виндзорском замке. Букингемский дворец еще не подтвердил договоренности на этот год. Это Рождество должно стать большим праздником для Ее Величества, по сравнению с прошлым годом.

Королева Елизавета II в Сандрингеме / Associated Press

В 2020 году королева и ее супруг впервые за 33 года провели Рождество и праздничный сезон не в Сандрингеме, а в Виндзорском замке. В январе 2021-го королевская пара вакцинировалась от коронавируса, и весной монарх вернулась к исполнению своих обязанностей в офлайн. Есть ожидания, что в этом году Рождество для королевы пройдет в традиционном формате.

Принц Филипп и королева Елизавета II / Getty Images

Напомним, Елизавете II пришлось отменить свое выступление на Фестивале памяти в субботу, 13 ноября. Однако во дворце сообщили, что монарх намерена присутствовать на воскресной службе памяти 14 ноября, и мы увидим ее на публике.

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