Рождество уже скоро: какие подарки дарит своим сотрудникам король Чарльз
Король Чарльз следует примеру своей покойной матери королевы Елизаветы II и дарит каждому из своих сотрудников подарок и открытку на Рождество.
Обычно подробности вечеринок для королевского персонала редко публикуются, но бывший сотрудник дворца рассказал, как проходят эти вечера, и какие необычные подарки король Чарльз иногда дарит своим сотрудникам.
Сотрудники Королевского двора, как правило, отмечают праздник в Сент-Джеймсском дворце. Это касается и сотрудников ряда королевских резиденций, включая поместье Хайгроув короля Чарльза.
На этих вечеринках обычно присутствуют и некоторые члены королевской семьи, включая монарха, который, как известно, радует своих сотрудников праздничными подарками на Рождество.
В эксклюзивном интервью для Heart Bingo бывший королевский садовник Джек Стукс рассказал, что этот вечер предоставит сотрудникам возможность лучше узнать королевскую семью. Они часто получают открытки от короля, а также монарх дарит необычные подарки, пишет express.
«Всем сотрудникам будет вручен подарок от короля, который будет распределен в Хайгроуве на следующий день после вечеринки».
«Раньше мне дарили солонки, перечницы и горчичницы, чайные чашки и блюдца, стаканы для воды, кувшины для воды, подносы, чайные тарелки и стаканы.Большинство из них были украшены перьями принца Уэльского. В первые несколько лет моей работы в Хайгроуве мы также получали рождественский пудинг от короля. Когда король наконец-то занялся изготовлением рождественских открыток, мы все получили по одной открытке с собственноручной подписью от него и Камиллы».
