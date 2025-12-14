Рождество уже скоро: какие подарки дарит своим сотрудникам король Чарльз

Король Чарльз / © Getty Images

Обычно подробности вечеринок для королевского персонала редко публикуются, но бывший сотрудник дворца рассказал, как проходят эти вечера, и какие необычные подарки король Чарльз иногда дарит своим сотрудникам.

Сотрудники Королевского двора, как правило, отмечают праздник в Сент-Джеймсском дворце. Это касается и сотрудников ряда королевских резиденций, включая поместье Хайгроув короля Чарльза.

На этих вечеринках обычно присутствуют и некоторые члены королевской семьи, включая монарха, который, как известно, радует своих сотрудников праздничными подарками на Рождество.

В эксклюзивном интервью для Heart Bingo бывший королевский садовник Джек Стукс рассказал, что этот вечер предоставит сотрудникам возможность лучше узнать королевскую семью. Они часто получают открытки от короля, а также монарх дарит необычные подарки, пишет express.

«Всем сотрудникам будет вручен подарок от короля, который будет распределен в Хайгроуве на следующий день после вечеринки».

«Раньше мне дарили солонки, перечницы и горчичницы, чайные чашки и блюдца, стаканы для воды, кувшины для воды, подносы, чайные тарелки и стаканы.Большинство из них были украшены перьями принца Уэльского. В первые несколько лет моей работы в Хайгроуве мы также получали рождественский пудинг от короля. Когда король наконец-то занялся изготовлением рождественских открыток, мы все получили по одной открытке с собственноручной подписью от него и Камиллы».

