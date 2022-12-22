Рождество в Сандрингеме: Меган Маркл рассказала, как впервые провела праздники с королевской семьей

В документальном фильме Netflix "Гарри и Меган" герцогиня Сассекская рассказала, как впервые поехала в Сандрингем на Рождество и провела этот день с семьей принца Гарри.

В фильме Меган Маркл рассказала, что в то первое Рождество с семьей Гарри она чувствовала себя невероятно счастливой.

Меган и Гарри на Рождество в Сандрингеме / Фото: Associated Press

"Я так ярко помню первое Рождество в Сандрингеме. Звоню маме, а она спрашивает: "Как дела?" А я такая: "Боже мой, это потрясающе. Это как большая семья, о которой я всегда мечтала. Было столько энергии и веселья", - вспоминает герцогиня.

Меган также рассказала, что за ужином сидела рядом с дедушкой Гарри - принцем Филиппом. Они мило болтали.

Меган и Гарри на Рождество в Сандрингеме / Фото: Associated Press

"О, мы болтали, и это было так здорово. И я говорила об этом и говорила об этом", - вспоминает Меган, а принц Гарри добавляет: "Дедушка плохо слышал, вероятно, он мог не услышать весь разговор". А Меган такая: "О, ну, я думала, что все прошло очень хорошо".

Меган и Гарри на Рождество в Сандрингеме / Фото: Associated Press

Появление Меган Маркл в Сандрингеме было неожиданным, ведь ранее неженатые партнеры никогда не приглашались во дворец. Но для Гарри и Меган тогда сделали исключение. А вот Кейт Миддлтон в 2010 году, будучи невестой принца Уильяма, не посещала Сандрингем и службу в церкви Святой Марии Магдалины.

Напомним, в этом году Меган и Гарри не приняли приглашение короля Чарльза III провести праздники в Сандрингеме.

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