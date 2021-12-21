Рождество в Сандрингеме отменяется: стали известны причины такого решения королевы Елизаветы II

Вчера вечером стало известно, что королева Елизавета II изменит многолетней традиции и не будет проводить грядущее Рождество в Сандрингеме.

Букингемский дворец подтвердил это решение, которое, как пишет Sky News, является личным и принято после тщательного рассмотрения. Разбираемся подробнее, почему же монарх приняла такое решение, и как пройдет ее Рождество в этом году?

Сообщается, что Ее Величество отменила поездку на зимние каникулы в Сандрингем из-за опасений по поводу быстрого распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Вместо этого Елизавета II отпразднует Рождество в Виндзорском замке, где ее будут навещать ближайшие родственники. Гости будут следовать всем правилам предосторожности.

Также ранее мы сообщали, чтобы отменен праздничный обед королевы в Виндзоре для более широкого круга семьи, причина – не плохое самочувствие королевы, а распространение коронавируса.

Королева Елизавета II / Associated Press

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Отметим, на протяжении многих лет стало традицией, что королева отправляется в свое поместье в Норфолке в период с декабря по февраль в период праздников. И возвращается к работе в феврале, примерно в день смерти своего отца короля Георга VI – 6 февраля. В прошлом году королева также не поехала в Сандрингем, праздники они с супругом принцем Филиппом проводили в Виндзоре.

Это также будет первое Рождество королевы без ее мужа, принца Филиппа, герцога Эдинбургского, который скончался в апреле, хотя она будет окружена другими близкими членами семьи.

Королевская семья в Сандрингеме / Associated Press

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