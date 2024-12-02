Рождество в Сандрингеме: стало известно, пригласил ли король Чарльз сына Гарри и невестку Меган на праздники

Принц Гарри и его жена Меган Маркл с детьми живут в США и с 2018 года не посещали Сандрингем, отдавая предпочтение проводить праздники в узком семейном кругу в Калифорнии.

Принц Гарри и Меган Маркл в Сандрингеме в 2017 году / Фото: Associated Press

Сообщается, что в этом году на фоне напряженных отношений между Гарри и его отцом королем Чарльзом монарх не пригласил сына и невестку на Рождество, пишет People, ссылаясь на собственные источники. Таким образом Гарри и Меган не присоединятся к членам королевской семье на службе в церкви Святой Марии Магдалины.

Ожидается, что пара, как и прежде, проведет праздничный сезон в Калифорнии.

Принц Гарри и Меган Маркл в Сандрингеме в 2018 году / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, что принцесса Кейт и принц Уильям с тремя детьми отправятся в Сандрингем и проведут Рождество с компании короля и королевы.

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