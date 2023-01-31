Розовое пальто и золотой клатч: нежный образ новой первой леди Чехии в день выборов

На президентских выборах в Чехии победил Петр Павел – бывший генерал, активно поддерживавший Украину в ее противодействии российскому вторжению. В день объявления результатов второго тура президентских выборов в Праге его поддерживала его супруга – Ева Павлова. Предлагаем рассмотреть ее образ в этот день.

Ева Павлова и Петр Павел / Фото: Associated Press

Ева Павлова и Петр Павел / Фото: Associated Press

Ева выбрала для такого события нежный аутфит. На ней было изящное розовое пальто с большими накладными карманами.

Ева Павлова / Фото: Associated Press

Под верхней одеждой на женщине было закрыто приталенное платье пудрового оттенка, которое она сочетала с туфлями цвета металлик на невысоких шпильках. К платью первая леди прикрепила цветочную брошь.

Ева Павлова / Фото: Associated Press

Первая леди сделала аккуратную укладку, нежный макияж и украсила уши лаконичными серьгами. В руке она держала золотой клатч.

Ева Павлова / Фото: Associated Press

Напомним, Еве Павловой 58 лет. И она является кадровой военной – подполковником в отставке.

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