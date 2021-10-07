Розовые жакеты, облегающие платья и яркий маникюр: образы возлюбленной Саакашвили в Верховной Раде

Розовые жакеты, облегающие платья и яркий маникюр: образы возлюбленной Саакашвили в Верховной Раде

Деловой стиль 30-летней Елизаветы Ясько характеризуется сдержанностью, лаконичностью и женственностью.

В последнее время внимание СМИ и общества приковано к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили и народному депутату от партии "Слуга народа" — Елизавете Ясько, между которыми закрутился роман. Поэтому мы решили рассмотреть образы политика, в которых она появляется в стенах парламента.

Госпожу Ясько часто можно увидеть в Верховной Раде в ярких жакетах. Больше всего она любит носить приталенные жакеты розовых оттенков — от бледного до насыщенно-малинового.

Елизавета Ясько / УНИАН

Елизавета Ясько / УНИАН

Есть в ее гардеробе и скромные варианты — черный и укороченный коричневый.

Елизавета Ясько / УНИАН

Елизавета Ясько / УНИАН

Жакеты Елизавета носит или с брюками, или надевает их поверх платьев.

Елизавета Ясько / УНИАН

Платья, кстати, она носит обычно облегающие, подчеркивающие ее стройную фигуру.

Народный депутат выбирает психоделические принты, мелкий горошек и клетку.

Елизавета Ясько / УНИАН

Елизавета Ясько / УНИАН

Ясько также может совместить деловые брюки со свитшотом интересного рельефа.

Елизавета Ясько / УНИАН

Политик ходит преимущественно с распущенными волосами. Хотя иногда может их собрать в низкий хвост или пучок.

Елизавета Ясько / УНИАН

В макияже она выбирает натуральность. Только раз мы заметили ее в парламенте с красной помадой на губах.

Елизавета Ясько / УНИАН

Елизавета любит делать маникюр. Каждый раз она демонстрирует различные цвета на нем: золотистый, бордовый, коралловый, темно-зеленый и фиолетовый.

Напомним, ранее Ясько рассказала, что встречается с Саакашвили больше года, и он уже развелся с женой Сандрой Рулофс, хотя официально они об этом не сообщали.

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