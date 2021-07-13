Розовый костюм, зеленая рубашка и красные штаны: три эффектных образа Соломии Витвицкой для эфиров

Розовый костюм, зеленая рубашка и красные штаны: три эффектных образа Соломии Витвицкой для эфиров

Ведущая похвасталась луками, в которых она появится в новом сезоне программы "Впечатляющие историй ТСН".

Соломия Витвицкая продемонстрировала фолловерам в Instagram три новых образа для съемок телепередачи "Впечатляющие истории ТСН".

Сначала ведущая появилась в розовом брючном костюме и с таким же поясом на талии. Лук Витвицкая дополнила белым топом и остроносыми туфлями баклажанного цвета.

Соломия Витвицкая / Instagram Соломии Витвицкой

Другой аутфит получился более спокойным. Звезда сочетала зеленую рубашку с черными брюками клеш и черными лодочками. Талию она подчеркнула черным поясом.

Соломия Витвицкая / Instagram Соломии Витвицкой

Третий образ состоял из белой блузки и красных брюк палаццо с высокой талией. Черные туфли завершили деловой лук Соломии.

Соломия Витвицкая / Instagram Соломии Витвицкой

"Мы уже активно готовим новый сезон проекта #ВражаючіІсторииТСН. Истории, которые вдохновляют и призывают быть неравнодушными. Иногда наши очень простые поступки могут спасти и поддержать! И такие моменты бесценны! Спасибо, что смотрите и даете фидбэк. И спасибо, что помогаете определиться с образами. Именно за эти, что в галерее вы проголосовали", — написала под фотографиями Соля.

Напомним, Витвицкая вместе с другими известными женщинами поддержала социальный проект " SkinScan. Я берегу свою кожу".

Читайте также: Именинница дня: Соломия Витвицкая в романтическом платье позировала на фоне гор

Соломия Витвицкая на каникулах в Лос-Анджелесе (17 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку