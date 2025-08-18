Рубашка в гардеробе принцессы Уэльской Кейт: рассматриваем стильные образы

Принцесса Кейт / © Getty Images

Деним

Рубашку из денима Кэтрин носила во время визита в Шотландию вместе с принцем Уильямом, когда они в апреле этого года посещали острова Малл и Айона, где пообщались с сельскими жителями островов. В тот день Кэтрин носила льнянную рубашку от бренда Boden, надев ее в сочетании с узкими брюками и удлиненным блейзером.

Принцесса Кейт / © Getty Images

Полоска

Для посещения Сада благополучия Королевского садоводческого общества в Колчестерской больнице в июле принцесса Уэльская выбрала рубашку из хлопкового поплина в полоску от Ralph Lauren и дополнила ее жакетом в тонкую полоску Blaze Milano.

Принцесса Кейт / © Getty Images

Белая

На выставку цветов в Челси принцесса Кейт несколько лет назад приезжала в белой рубашке от M.i.h Jeans, которую сочетала с широкими бежевыми штанами с высокой талией и коричневым плетенным поясом. Белый цвет — классика и Кэтрин он очень к лицу.

Принцесса Кейт / © Getty Images

Также белую рубашку с закатанными рукавами Кейт носила во время визита в Бутан с принцем Уильямом в 2016 году. Тогда они отправились в поход к Паро Такцанг, монастырю «Гнездо тигра». Кэтрин дополнила рубашку жилетом, подчеркивающим фигуру и брюками цвета хаки.

Принцесса Кейт / © Getty Images

Напомним, недавно мы показывали стильные образы Меган Маркл в белой рубашке для повседневной жизни и выходов в свет.