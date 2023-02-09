Рукопожатие с королем, путаница с флагами и объятия с журналисткой: забавные моменты из поездки Зеленского

В европейском турне президента Зеленского произошло несколько забавных моментов, о которых мы вам хотим рассказать.

Президент Украины Владимир Зеленский приезжал с визитом в Великобританию. Встречался с премьер-министром Риши Сунаком, выступал в парламенте и был на аудиенции у короля Чарльза III. Монарх был очень рад приветствовать Зеленского и во время рукопожатия более десяти секунд не отпускал руку Владимира. Говорят, во время беседы король сказал Зеленскому, что очень волновался за жизнь президента и Украину.

Король Чарльз III и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Не обошлось без мемов, которыми делились пользователи Твиттера после встречи Зеленского с премьер-министром Риши Сунаком. На снимках и коллажах пользователи показывали, как экс-премьер Великобритнии Борис Джонсон, который является большим другом Украины и неоднократно посещал Киев, с "ревностью" смотрит на встречу Зеленского и Сунака.

Потом у Зеленского была совместная с Сунаком пресс-конференция в Лондоне, во время которой произошел весьма милый и даже трогательный эпизод. Журналистка украинской службы ВВС Наталья Гончарова прежде, чем задать вопрос президенту вдруг сказала:

"Господин президент, благодарю вас за ваш приезд, я бы хотела вас обнять, но понимаю, что нельзя", - сказала журналистка. На что Зеленский сказал: "Почему? Давайте обнимемся", и подошел к ней, а Гончарова на эмоциях продолжила говорить: "Меня не застрелят", - видимо имея ввиду, что господина президента хорошо охраняют.

Эпизод был опубликован на Telegram-канале самой ВВС, а также трогательным видео поделилась и сама Наталья у себя в Instagram.

Следующей остановкой Зеленского стал Париж, где он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц / Фото: Getty Images

Во время совместной пресс-конференции произошел еще один забавный случай. Шольц и Зеленский, выйдя к журналистам перепутали свои трибуны для выступлений не сразу сориентировавшись, что же произошло. Господин Макрон показал им пальцами, что следует поменяться местами.

Читайте также: