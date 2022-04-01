Русофобия от кутюр: Chanel и другие люксовые бренды по всему миру не продают ничего россиянам

Русофобия от кутюр: Chanel и другие люксовые бренды по всему миру не продают ничего россиянам

Русский язык, российский паспорт и мешок грязных денег - вот гарантия того, что вам теперь будут нигде не рады.

С началом российского вторжения в Украину мы постоянно слышим "вой на болотах". Воют о разном: кому-то не хватает сахара и прокладок, кому-то бриллиантов не подвезли. Россияне с широким доступом к материальным ресурсам воют о своем, мол, бегать еще за нами со своей продукцией люксовых брендов будете. И пока этот сладкий миг погони производителей предметов роскоши за деньгами россиян не наступил, богатые граждане страны-изгоя поехали на шопинг в страны ненавистного Запада и пока нейтрального Востока.

И оказалось, что последовательность и решимость оставаться на стороне света у люксовых брендов даже сильнее, чем любовь к деньгам. А к российским деньгам у брендов и вовсе образовалась стойкая нелюбовь. В телеграм-канале "Антиглянец" россияне делятся своей бедой. Кому-то бренд Chanel отказался продавать сумку и заставил подписать соглашение, что купленный товар не попадет в Россию.

Коллекция прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / Getty Images

И вот еще был случай: "знакомый купил в Милане Chanel и попросил привезти в отель, деньги взяли, в отель не привезли, так как на этом этапе "допетрили", что он русский".

Кому-то "в магазине Chanel в Дубае, когда узнали, что она русская, не продали вещи. Сначала спросили номер телефона, услышали, что начинается с +7, отвели в сторону и сказали, что не продадут".

Также россиянам не оформляют tax free.

Кому-то может показаться, что мы недостаточно эмпиричны и злорадствуем. Это не совсем так. Мы просто в восхищении и ждем продолжения невероятных приключений россиян во всех странах мира. Ведь люксовые бренды всегда задают тон, который подхватывают бренды, работающие в категории масс-маркет. Ждем сообщений о непроданных кроссовках New Balance "38-го размера для дочери".