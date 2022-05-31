Русские корабли уходят в тень: как кремлевские олигархи пытаются прятать свои яхты

Русские корабли уходят в тень: как кремлевские олигархи пытаются прятать свои яхты

За последнее время не менее шести суперяхт, принадлежащих кремлевским олигархам, стали "невидимками".

Примерно 13 огромных роскошных яхт из коллекций приближенных к Путину олигархов были арестованы по всему миру: от юга Франции до Фиджи. Естественно, кремлевские олигархи панически пытаются спрятать то, что еще не найдено и не отобрано.

Для этого они, как принято у россиян, пользуются всеми средствами, и их совершенно не волнует, что их действия могут угрожать чьей-то безопасности.

За последнее время по меньшей мере шесть суперлодок "ушли в тень", чтобы избежать угрозы санкций, сообщает The Guardian.

Яхты подсанкционных миллиардеров массово теряют связь и больше не посылают сигналы о своем местонахождении.

Пропали с радаров Clio Дерипаски, Galactica Super Novа Алекперова, Motor Yacht A Мельниченко, My Sky Кесаева, Alfa Nero Гурьева, а также Ocean Victory Рашникова. Последняя в этом списке является безусловной рекордсменкой длины — 140 метров.

Анализ сигналов с бортов яхт показывает, что многие из перечисленных судов уже больше месяца не попадали в поле зрения систем слежения. Хотя очевидцы видели их недалеко от популярных курортов. Например, исчезнувшая Alfa Nero на прошлой неделе была замечена в водах Антигуа, перепутать ее выделяющийся черный корпус с другой лодкой нереально.

На яхтах российских олигархов отключают оборудование автоматической идентификационной системы (АИС). Эта система используется в судоходстве не только для идентификации судов и определения курса следования, но и для понимания их габаритов. Систему теоретически можно поставить на стоп, однако допускается это только по спецразрешению. Потому что отключение такой системы создает опасность для судоходства.

Однако, как мы знаем, чья-то безопасность россиян волнует в последнюю очередь.

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