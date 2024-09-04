"Русский нападающий хочет причинить боль": Елена Зеленская показала последствия ракетных ударов по украинским городам

Елена Зеленская на своей странице в Instagram опубликовала снимки последствий вражеских ракетных атак по Львову и Полтаве.

Фото: Instagram Елены Зеленской

Фото: Instagram Елены Зеленской

Фото: Instagram Елены Зеленской

"Даже во время тяжелой обороны бывают дни, когда особенно тяжело. Именно такие первые дни сентября. Сумы, Львов, Кривой Рог, Полтава…

Этого и хочет российский нападающий – причинить боль.

Но ему никогда не удастся нанести нам еще отчаяния и безнадежности – пока мы вместе, пока помогаем друг другу, следим за собственным ментальным состоянием и поддерживаем его в других, пока нам не безразлично.

Храним друг друга и себя. Будем добрее и чутче к тем, кто рядом, к своим.

Ибо победа не только в стойкости, но и в человечности. Мы человечны. Мы победим", – написала первая леди в посте.

Фото: Instagram Елены Зеленской

Фото: Instagram Елены Зеленской

Фото: Instagram Елены Зеленской

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