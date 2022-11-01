Рутина герцогини Сассекской: Меган Маркл рассказала, как обычно проводит свое утро

Герцогиня Сассекская выпустила очередной подкаст, который называется "Архетипы". В нем Меган немного рассказала о своей семье и младшей дочери Лилибет, которую они с Гарри назвали в честь королевы Елизаветы II.

В новом выпуске своего подкаста Меган поделилась, что каждое утро готовит завтрак своему мужу Гарри и детям – сыну Арчи и дочери Лилибет. А также рассказала, что Лили, которой в ноябре исполнится 1,5 года уже научилась ходить.

Ранее еще в апреле муж Меган – принц Гарри – рассказывал, что их дочь начала делать свои первые шаги. Позже в июне на праздновании платинового юбилея королевы Елизаветы II пара показала новое портретное фото дочери, которое было сделано в день ее первого года рождения. Но тогда малышка Лили была запечатлена сидя, и никто не мог оценить ее первые шаги.

Меган также описала свою "утреннюю лихорадку" дома в Монтесито, где они живут с семьей:

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

"Я уверена, что чем старше они станут, тем хаотичнее будет", — сказала она в подкасте. Герцогиня говорит, что принц Гарри помогает ей с детьми, после того, как они проснулись. Потом Меган готовит завтрак всей семье, - пишет People.

"Я готовлю завтрак для всех троих. Для меня это очень важно. Я люблю это делать", - сказала она. "Для меня это просто лучший способ начать утро". Потом Меган рассказала, что кормит своих трех собак - Гая, Пулу и Мию.

Герцогиня Сассекская и принц Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, что ест обычно на завтрак принцесса Уэльская. Оказывается, это один и тот же завтрак каждый день, в который обычно входит всего два ингредиента.

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