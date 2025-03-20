Рябчики в ушах: как выглядят одни из любимых серьг королевы Максимы

Королева Нидерландов обожает украшения, особенно крупные. Эти серьги Ее Величество недавно носила на мероприятие во время визита в Кению.

В ювелирной шкатулке королевы есть множество разных украшений, в том числе и от дизайнера Luz Camino. Эти выполнены в виде цветков рябчиков - род многолетних травянистых растений семейства Лилейные.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Очень красивые серьги, усыпанные цветными камнями, как нельзя лучше подходят к яркому стилю нидерландской королевы. Максима, к слову, носила их уже неоднократно. В январе 2024 года она посещала всемирный экономический форум в Давосе, где появилась в этом украшении, а в июне 2024 года надевала их во время рабочей поездки в США.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как выглядит помолвочное кольцо королевы Максимы, которое считается одним из самых редких.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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