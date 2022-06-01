Рыжеволосая и с увеличеными губами: полтавчанка стала "Миссис королевой красоты" в оккупированном Крыму

Пользователи Сети подвергли критике победительницу конкурса красоты.

Во временно оккупированном Севастополе прошел конкурс красоты. На нем выбрали четыре королевы красоты "Крым весна – 2022".

"Миссис королевой красоты" стала 34-летняя Ольга Валеева из Полтавы.

Ольга Валеева

Она является инстаблогеркой, которую знают по псевдониму "Рыжуля".

Некоторое время она жила со своим бойфрендом в Санкт-Петербурге. После разрыва отношений Ольга переехала в Крым.

Валеева воспитывает двух дочерей.

Ольга Валеева

Пользователи Сети подвергли критике победительницу конкурса, ведь она имеет не совсем естественную внешность. Ольга имеет длинные рыжие волосы и увеличенные губы. На ее теле много татуировок, в частности одна ее рука полностью заполнена тату.

Ольга Валеева

Алексей Дурнев опубликовал в Instagram фотографии Ольги, спросив у фолловеров: "Как вам, кошка?" Подписчики просто засыпали пост комментариями:

"Ну видно сразу, что не за деньги выиграла", "Сразу видно, что конкурс не коррумпирован", "Это мужчина в платье", "Какое страшное чучело. Мисс орков", "А то не транс?", "Настоящая натуральная красота!", "Без слез не взглянуть", "Больше на Николая похожа", "Стыдно, что она полтавчанка", "Как стыдно, что она землячка…", "Какая власть, такая и красота", "У орков свои вкусовые предпочтения", "Это она или он?", "Йомайо, да ей где-то 58 лет", "Дочка путина?", "Она травести-дива?", "Может это Олег Валеев?"

А вот на своих снимках в Instagram и Facebook Ольга выглядит лучше – все благодаря фотошопу. Посмотрите сами.

Ольга Валеева

Ольга Валеева

Ольга Валеева

Ольга Валеева

Ольга Валеева

Ольга Валеева

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