С двухлетним внуком за руку: фотографы запечатлели, как Джо Байден вернулся из отпуска

Президент США с семьей прилетел в Вашингтон.

Джо Байден вернулся в Вашингтон после своего отпуска на острове Киава, штат Южная Каролина.

Фотографы запечатлели, как президент выходил из частного самолета на базе ВВС Эндрюс, штат Мэриленд. Вместе с ним был его сын Хантер Байден, невестка Мелисса Коэн и двухлетний внук Бо Байден.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Очень милые получились снимки, где Байден берет за руку внука, чтобы спуститься с самолета. Мальчик был одет в красную футболку с надписью USA soccer и черные шорты.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден / Фото: Associated Press

Президент предпочел классический темно-синий костюм, белую рубашку и сине-белый галстук в полоску.

Джо Байден / Фото: Associated Press

На Мелиссе было трикотажное черное платье, а на Хантере – черный пиджак, темная рубашка и джинсы.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Первая леди США осталась в Южной Каролине, поскольку она подхватила коронавирус. Джилл вернется в Белый дом после получения двух отрицательных результатов теста на коронавирус.

Читайте также: