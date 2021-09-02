С акцентом на белом воротнике: новый изысканный образ Елены Зеленской

Первая леди Украины во время рабочего визита в США продемонстрировала очередной красивый лук.

Елена Зеленская в рамках рабочего визита своего мужа Владимира Зеленского в США встретилась с женщинами-лидерами Power women. Во время мероприятия она поделилась собственным опытом в роли первой леди и рассказала о направлениях своей деятельности: равные права женщин и мужчин, развитие безбарьерной Украины, реформа питания в школах и культурная дипломатия.

Елена Зеленская на встрече с женщинами-лидерами Power women / Instagram Елены Зеленской

Кроме того, они обсудили возможные пути развития гуманитарного форума. Участники договорились обменяться мнениями о развитии формата и наполнения саммита.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Фотографии со встречи Елена выложила на своей странице в Instagram.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

На встрече госпожа Зеленская появилась в сдержанном, но очень элегантном образе. На ней был черный костюм от украинского бренда SIX, который сшили специально для нее. Наряд состоял из приталенного строгого жакета без воротника и юбки миди. Талию она подчеркнула черным ремешком.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Главным акцентом в аутфите жены президента был белый воротник от блузки, который эффектно разбавил ее лук total black.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

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Образ Елена дополнила аккуратной прической с боковым пробором и легкими локонами. В макияже акцент был сделан на глазах. В ушах у нее были лаконичны серьги-пусеты. Первая леди выглядела красиво и изыскано.

А для открытия "Украинского дома" в Вашингтоне первая леди выбрала белый наряд, который состоял из блузки с V-образным вырезом и юбки длины миди.

Елена Зеленская / Сайт президента Украины

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Стильные образы Елены Зеленской (21 фото)

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