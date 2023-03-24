С акцентом на сексуальном декольте: рэперша вышла на прогулку в бюстгальтере с игрушками Hello Kitty

Американская рэп-исполнительница Saweetie попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Артистка выбрала для своего выхода пикантный образ.

На ней был гламурный серебряный бюстгальтер с золотыми цепочками и игрушками – персонажем японской поп-культуры Hello Kitty, прекрасно подчеркивающим ее сексуальное декольте.

Saweetie / Фото: Getty Images

Аутфит рэперша дополнила курткой из денима и экстравагантными джинсами с объемным клешем внизу. Обута она была в перламутровые босоножки на высоких платформах. В руке она несла красный стеганый рюкзак.

Saweetie накрутила волосы, сделав два хвостика вверху, насыщенный макияж с накладными ресницами, украсила уши массивными серьгами-кольцами, а шею – широкой золотой цепью и подвесками на тонких цепочках.

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