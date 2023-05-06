С ажурными цветами на плечах: королева Нидерландов Максима посетила коронацию в необычном платье

Образ Максимы был элегантным и немного необычным.

6 мая состоялась коронация короля Чарльза III и его жены королевы Камиллы. Среди гостей этого исторического события были монархи из Нидерландов - король Виллем-Александр и его супруга королева Максима.

Королевскую пару сфотографировали, когда они направлялись на торжественную церемонию в Вестминстерское аббатство.

Максима всегда отличалась отличным вкусом и явно хорошо продумала свой наряд, ведь на ней в этот раз было белоснежное платье от бренда JANTAMINIAU с длинными рукавами и потрясающим ажурным верхом в виде крупных цветов.

Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / Фото: Associated Press

Образ Ее Величество дополнила туфлями-лодочками от Gianvito Rossi, шляпой с широкими краями и бантом, а также вытянутым клатчем бежевого оттенка от Manila. Традиционно для своих образов, Максима одела еще и перчатки на руки.

Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / Фото: Associated Press

Роскошно смотрелись и серьги, они были большими и с крупными камнями.

Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / Фото: Associated Press

Брошь в таком же стиле она прикрепила на талию.

Брошь на платье королевы Максимы / Фото: Associated Press

Бренд даже поделился деталями платья королевы в Instagram.

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