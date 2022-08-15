С благотворительной миссией: пес Патрон отдал свою любимую игрушку-оберег на аукцион

Пес Патрон опубликовал в Instagram видео, в котором сообщил, что отдает на благотворительный онлайн-аукцион в Канаде свою любимую игрушку – резиновую утку-оберег, которую он неоднократно показывал в своем фотоблоге.

"Простите, что посреди ночи. Но в Канаде состоится важный аукцион. Настолько важный, что я отдал как лот свою 11-ю утку… Если не остановить нечисть – уточка может пострадать в моем доме. А так в Канаде поможет собрать, надеюсь, кругленькую сумму. Кругленькую, как ее головушку с тем милым клювом", — написал Патрон.

Напомним, недавно собака-сапер Патрон встретилась с Надеждой Дорофеевой и показала снимки в ее объятиях.

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