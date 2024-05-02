С блестящим галстуком-бантом и красным маникюром: премьер-министр Италии встретилась с королем

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встречала сегодня, 2 мая, в своей резиденции палаццо Киджи в Риме короля Иордании Абдалла II.

Премьер-министр выбрала для своего образа деловой черный костюм, состоявший из жакета и брюк со стрелками, белую рубашку и черный блестящий галстук-бант.

Джорджа Мэлони и король Иордании Абдалла II / Фото: Getty Images

Аутфит Мелони дополнила черными кожаными туфлями на шпильках, лаконичными серьгами, золотым браслетом и кольцом в виде цветка с камнями. Джорджа сделала прическу с локонами, макияж с помадой ягодного оттенка и красный маникюр.

Напомним, Джорджа Мелони на встрече с журналистами появилась в бежевом вельветовом жакете и топе молочного оттенка.

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