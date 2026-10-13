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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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С бокалом пива в руках и в компании брата: принца Гарри заметили на регби

Принц Гарри, известный как большой поклонник регби, посетил матча «Лестер Тайгерс» против «Глостера» на стадионе «Уэлфорд Роуд» в Лестере.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Джордж Маккоркодейл и принц Гарри

Джордж Маккоркодейл и принц Гарри / © Getty Images

Герцог Сассекский выглядел расслабленным, наблюдая за игрой «Лестер Тайгерс» против «Глостера» на стадионе «Уэлфорд Роуд», несмотря на свист и неодобрительные возгласы болельщиков, когда его заметили.

Когда на большом экране показали, как Гарри садится на свое место с пивом в руке, из толпы раздались неодобрительные возгласы.

Джордж Маккоркодейл и принц Гарри / © Getty Images

Джордж Маккоркодейл и принц Гарри / © Getty Images

Вместе с принцем на трибунах был его двоюродный брат — Джордж Маккоркодейл, сын сестри его матери Дианы — Сари Маккоркодейл.

Принц был в черной толстовку и жилетке, держал пластиковый стакан с пивом в руках и беседовал с братом.

Меган Маркл тем временем уже нашла себе новое занятие в Британии. Кроме того, что она представила адвент-календарь к Рождеству, она еще и объединилась с некоммерческой организацией Moms Offering More, создав особенный свитшот.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

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