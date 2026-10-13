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С бокалом пива в руках и в компании брата: принца Гарри заметили на регби
Принц Гарри, известный как большой поклонник регби, посетил матча «Лестер Тайгерс» против «Глостера» на стадионе «Уэлфорд Роуд» в Лестере.
Герцог Сассекский выглядел расслабленным, наблюдая за игрой «Лестер Тайгерс» против «Глостера» на стадионе «Уэлфорд Роуд», несмотря на свист и неодобрительные возгласы болельщиков, когда его заметили.
Когда на большом экране показали, как Гарри садится на свое место с пивом в руке, из толпы раздались неодобрительные возгласы.
Вместе с принцем на трибунах был его двоюродный брат — Джордж Маккоркодейл, сын сестри его матери Дианы — Сари Маккоркодейл.
Принц был в черной толстовку и жилетке, держал пластиковый стакан с пивом в руках и беседовал с братом.
Меган Маркл тем временем уже нашла себе новое занятие в Британии. Кроме того, что она представила адвент-календарь к Рождеству, она еще и объединилась с некоммерческой организацией Moms Offering More, создав особенный свитшот.