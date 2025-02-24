С бокалом пива в руках: король Чарльз приехал на дегустацию

Король Чарльз сегодня совершил визит в Бертон-апон-Трент - город на востоке графства Стаффордшир.

Во время визита монарх посетил Башенную пивоварню и даже продегустировал пиво вместе с владельцем Tower Brewery Джоном Миллсом.

Король Чарльз был одет в серый классический костюм, белую рубашку в мелкую клетку и светло-серый галстук в принт розового оттенка. Все внимание короля было сосредоточено на беседе и на дегустации напитка.

Король Чарльз / Фото: Getty Images

Королева Камилла компанию своему супругу в этой поездке не составила.

На прошлой неделе они вместе главенствовали на приеме в Букингемском дворце, организованном в честь выдающихся личностей и организаций, вносящих вклад в гуманитарную деятельность по всему миру.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева Камилла была в этот день одета в синее платье, а на нем была пришпилена парная бриллиантовая брошь с листьев плюща и обута в высокие замшевые сапоги на каблуках. А король носил синий костюм в полоску, белую рубашку и синий галстук в принт, а в его нагрудном кармане виднелся платок, подобранный в тон галстука.

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