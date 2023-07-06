С бокалом вина и в красивом платье: принцесса Кейт пришла на турнир по поло, чтобы поддержать Уильяма

41-летняя принцесса Уэльская попала под прицел папарацци во время ежегодного благотворительного матча по поло Out-Sourcing Inc. 2023, который прошел клубе Guards Polo Club, расположенном в нескольких минутах езды от их дома в Виндзоре.

Кэтрин, принцесса Уэльская, и принц Уильям / Фото: Getty Images

Матч проводится для сбора средств и повышения осведомленности одиннадцати благотворительных организаций, поддерживаемых принцем и принцессой Уэльскими, в ознаменование 12-й годовщины Королевского благотворительного дня поло.

На мероприятии Кейт поддерживала мужа, который принимал участие в турнире. Принцессу сфотографировали расслабленной, с улыбкой на лице, в темных очках Finlay и с бокалом шампанского в руках.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

На ней было голубое легкое платье с белым принтом и длинными рукавами от бренда Beulah London, которое она носила с бежевыми слингбэками Camilla Elphick, небольшой квадратной сумкой на цепочке от Mulberry, а также украшениями от Lenique Louis и Sézane. Волосы она просто распустила и сделал легкий макияж.

Кэтрин, принцесса Уэльская, и принц Уильям / Фото: Getty Images

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