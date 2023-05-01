С бордовым маникюром и на шпильках: премьер-министр Италии с рабочим визитом в Лондоне

Джорджа Мелони разбавила свой деловой образ ярким маникюром.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони с рабочим визитом посетила Великобританию. Она встретилась со своим британским коллегой Риши Сунаком, который приветствовал ее на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне. Политики провели двусторонние переговоры.
Для этой встречи Мелони выбрала темно-синее пальто, имитирующее длинный жакет, темно-синие брюки-палаццо и топ молочного оттенка.
Наряд премьер скомбинировала с черными замшевыми туфлями на шпильках.
Джорджа сделала идеально ровную укладку, макияж смоки-айс и красный маникюр. В ушах у нее были элегантные серьги с камнями, а на руках – браслеты и кольца с камнями.
Риши Сунак был одет в классический черный костюм, белую рубашку и синий галстук с узором.
Напомним, а на переговорах с премьер-министром Испании Педро Санчесом Мелони появилась в деловом черном костюме с брюками клеш и небесно-голубой рубашке с воротником-стойкой.
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