С бордовым маникюром и на шпильках: премьер-министр Италии с рабочим визитом в Лондоне

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони с рабочим визитом посетила Великобританию. Она встретилась со своим британским коллегой Риши Сунаком, который приветствовал ее на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне. Политики провели двусторонние переговоры.

Риши Сунак и Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Для этой встречи Мелони выбрала темно-синее пальто, имитирующее длинный жакет, темно-синие брюки-палаццо и топ молочного оттенка.

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Наряд премьер скомбинировала с черными замшевыми туфлями на шпильках.

Джорджа сделала идеально ровную укладку, макияж смоки-айс и красный маникюр. В ушах у нее были элегантные серьги с камнями, а на руках – браслеты и кольца с камнями.

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Риши Сунак был одет в классический черный костюм, белую рубашку и синий галстук с узором.

Джорджа Мелони и Риши Сунак / Фото: Associated Press

Напомним, а на переговорах с премьер-министром Испании Педро Санчесом Мелони появилась в деловом черном костюме с брюками клеш и небесно-голубой рубашке с воротником-стойкой.

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